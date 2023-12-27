الإصابة اللعينة .. نجم الهلال يغيب عن مواجهة الفيحاء

الزعيم يفقد أحد أهم نجومه..

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يواصل الهلال السعودي استعداداته لمواجهة الفيحاء، بعد غدٍ الجمعة، لكن دون أحد أهم نجومه في الموسم الجاري.

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المباراة من المقرر أن تقام في تمام الساعة السادسة من مساء الجمعة المقبل، على استاد مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن الجولة الـ19 من دوري روشن.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن الجناح البرازيلي مالكوم لن يتمكن من اللحاق بالمباراة، في ظل معاناته من إصابة تعرض لها خلال مران الفريق أمس الثلاثاء.

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مالكوم شارك مع الزعيم الموسم الجاري في 26 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 11 هدفًا، وصنع ثمانية آخرين.

يشار إلى أن الهلال يدخل المباراة متصدرًا جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، متفوقًا بفارق سبع نقاط عن أقرب منافسيه، فيما يأتي الفيحاء في المركز الـ11 بـ19 نقطة.

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