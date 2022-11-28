الإصابة الشبح تؤرق مدرب البرتغال قبل مواجهة أوروجواي!

إصابة غير مفهومة لأحد لاعبي البرتغالي تؤرق فرناندو سانتوش مدرب "الرحالة" قبل مواجهة أوروجواي في كأس العالم 2022.

اعترف فرناندو سانتوش المدير الفني لمنتخب البرتغال أنه شعر بالحيرة بسبب الإصابة التي تعرض لها دانيلو بيريرا في ضلوعه أثناء التدريبات، قبل مواجهة أوروجواي يوم الإثنين في بطولة كأس العالم 2022.

الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أكد يوم السبت أن لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي لن يكون متاحًا بعد أن تعرض إلى كسر في ثلاثة أضلاع.

مدرب البرتغال، وفي المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أوروجواي قال: "هذا النوع من الإصابات لا أحد يستطيع تفسيره، نحن لم نفهم كيف يمكن أن يحدث ذلك".

وأضاف: "من الطبيعي أن تحدث هذه الأنواع من الإصابات، لكننا لم نعرف أبدًا كيف حدث ذلك بالضبط، في البداية لم نعتقد أن الأمر كان خطيرًا، لأننا أجرينا بعض الاختبارات لمعرفة ما إذا كان يتنفس بشكل صحيح، وكان كذلك بالفعل، لكن بعد ذلك علمنا أن الأمر كان أخطر مما توقعنا".

وأردف: "أنا لست طبيبًا، ولا يمكنني الحديث عن ذلك بالتفصيل، لكن بقدر ما أعرف فإنه يتطور بشكل إيجابي ونتوقع عودته قريبًا جدًا إلى اللعب، ولكن في حالة عدم تمكننا من ذلك، لدينا ثلاثة لاعبين آخرين يمكنهم استبداله، لذلك نحن لسنا بحاجة لنكون دراميين".

واختتم سانتوش تصريحاته في هذا الصدد قائلًا: "نحن حزينون جدا بسبب إصابته، الآن نحن نفكر في صحته وأعتقد قبل كل شيء أننا بحاجة إلى التفكير في اللاعب كإنسان".