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الإصابات ترفض ترك الاتحاد .. إصابة نجم جديد بالرباط الصليبي!

أحمد رفعت
Marcelo Gallardo Abderrazak Hamdallah 2023-2024GOAL AR / Getty
دوري روشن السعوديالإتحاد v الرائدالإتحادالرائد

ربما يكون الصيليبي الثالث!

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معاناة وظروف لا مثيل لها يمر بها نادي الاتحاد خلال الوقت الحالي، في ظل الإصابات التي يُعاني منها لاعبي الفريق، والتي تتزايد كل يوم!

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وكشف مراسل قنوات "SSC" بعد انتهاء مباراة الاتحاد أمام الرائد، عن تعرض أحمد بامسعود الظهير اليسر للفريق، للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وأضاف المراسل أن مقاعد بدلاء نادي الاتحاد اعترضت بقوة على تأخر حكم الراية في رفع التسلل، في الكرة التي تسببت في إصابة أحمد بامسعود.

المباريات التالية

وأصبح بامسعود هو النجم الثالث الذي يتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، بعد أحمد حجازي بنهاية الموسم الماضي، وأيضًا أحمد شراحيلي الذي أجرى الجراحة مؤخرًا.

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وشارك الاتحاد اليوم أمام الرائد بـ5 لاعبين متواجدين على مقاعد البدلاء، ضمنهم ثنائي حراسة المرمى مارسيلو جروهي وأسامة المرمش.

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