بعد أزمة الإشارة الإسلامية .. ناجلسمان يغلق باب التكهنات حول اعتزال روديجر

الماكينات تستعد لموقعتي البوسنة وهولندا

أعلن يوليان ناجلسمان، مدرب منتخب ألمانيا، استدعاء أنطونيو روديجر، مدافع ريال مدريد، لقائمة المانشافت من جديد.

ويعود روديجر لقائمة ألمانيا التي تواجه البوسنة وهولندا في دوري الأمم الأوروبية، بعدما غاب عن الاستدعاء الدولي الأخير في شهر سبتمبر الماضي في افتتاحية مشوار الماكينات بدوري الأمم.

وتأتي عودة المدافع صاحب الـ32 عامًا لقائمة ألمانيا، لتبدد كافة الشائعات حول اعتزاله اللعب الدولي، بخلاف أزمة تعرضه لضغوط وهجوم بسبب منشور له على "إنستجرام" ظهر فيه مرتديًا الجلباب الأبيض ويقوم بإشارة إسلامية.

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وكان روديجر، قد نشر صورته وهو يقوم بإشارة التوحيد خلال شهر رمضان الكريم، وعلق عليها، قائلًا "فليتقبل الله صيامنا وصلواتنا"، مما عرضه لانتقادات وهجوم من وسائل إعلام محلية.

ودفع ذلك روديجر والاتحاد الألماني لكرة القدم لاتخاذ إجراءات قانونية، حيث قدم مدافع الريال شكوى جنائية - تتعلق بالإهانة والتشهير والتحريض على الإساءة والكراهية - إلى مكتب المدعي العام في العاصمة برلين، بينما أبلغ الاتحاد عن القضية للوحدة المركزية لمكافحة جرائم الإنترنت.

كما شهدت قائمة ألمانيا أيضًا، عودة الجناح سيرجي جنابري الغائب عن منتخب بلاده منذ نوفمبر 2023، وضم تيم كلينيست مهاجم بروسيا دورتموند بدلًا من نيكلاس فولكروج المصاب.

واستدعى ناجلسمان، للمرة الأولى الحارس يانيس بلاسفيتش لاعب فريق رد بول سالزبورج ليحل محل تير شتيجن الغائب بسبب الإصابة، علمًا بأن المدرب الألماني أعلن نيته الاعتماد على أوليفر باومان حارس هوفنهايم لحماية عرين الماكينات.

ويحل المنتخب الألماني ضيفًا على البوسنة والهرسك، يوم 11 أكتوبر الجاري في ستاد بيلينو بولي بمدينة زنيكا، قبل أن يصطدم بضيفه الهولندي يوم 14 من نفس الشهر في ميونخ.