الإدارة تعلمت الدرس جيدًا .. قرار صارم من الاتحاد لتفادي أكبر أخطاء الموسم الماضي

الاتحاد حظي بموسم مخيب جدًا في 2023-2024

حظي الاتحاد بموسم مخيب جدًا في 2023-2024، إذ خسر لقبه في دوري روشن السعودي ولم يستطع التأهل لدوري أبطال آسيا القادم وكأس السوبر السعودي بعدما حل خامسًا في جدول الترتيب، وقد خسر كذلك كأسي السوبر وخادم الحرمين الشريفين وخرج بخسارة محبطة أمام الأهلي المصري من كأس العالم للأندية.

المتابعون حللوا أسباب الموسم المخيب للاتحاد وقد وضعوا على رأس أسبابه مرحلة الإعداد السيئة جدًا للفريق قبل انطلاق الموسم، والتي يتحمل المسؤولية عنها المدرب السابق نونو سانتو بجانب الإدارة بقيادة أنمار الحائلي وأحمد كعكي.

صحيفة الرياضية السعودية كشفت عن اتخاذ إدارة الاتحاد لقرار صارم بشأن فترة الإعداد للموسم الجديد، بهدف جعلها سليمة ومثالية تمامًا ولتفادي أي مفاجآت سلبية قد تُفسدها.

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ذلك القرار هو توقيع عقود موثقة من الاتحاد الدولي لكرة القدم مع الأندية التي سيتفق معها الفريق على لعب مباريات ودية خلال مرحلة الإعداد، وستتضمن تلك العقود غرامات مالية في حال اعتذار الفريق عن عدم اللعب، إضافة إلى العوائد المالية المتعلقة بحقوق النقل التلفزيوني والإعلانات التجارية.

الرياضية أوضحت أن إعداد الاتحاد للموسم الجديد سيكون على مرحلتين وسيجري في أوروبا، الأولى ستكون في إسبانيا فيما الثانية في البرتغال، علمًا أن المدير الرياضي، رامون بلانيس، أوضح أن برنامج الإعداد لموسم 2024-2025 سيُعلن نهاية الأسبوع الجاري، حيث يعمل حاليًا على تأمين عدد من المواجهات الودية.