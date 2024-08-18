"الإحصاءات لن تنفعكم لأننا نكسرها".. كلمات نارية من جوارديولا بعد قهر تشيلسي!

ماذا قال المدرب الإسباني؟

بدى بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، سعيدًا للغاية بفوز فريقه على تشيلسي (2-0) مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الافتتاحية بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا، في تصريحات لـ"بي بي سي": "لم أتوقع ذلك حقًا، أعرف ما يمكن لهؤلاء الرجال فعله، لكن هذا هو اليوم الأول مع قلة التدريبات".

وأضاف: "الموسم الماضي، لم نتمكن من الفوز في ستامفورد بريدج، لذلك هذه أخبار جيدة، والخبر السيء هو أنه لا يزال أمامنا 65 أو 70 مباراة هذا الموسم، لا يمكنكم تخيل مدى حظي بأن أعيش هذه التجارب مع هذه المجموعة المذهلة من اللاعبين، جميعهم أصدقاء وعائلاتهم معهم معظم الوقت، إنه أمر لا يصدق بالنسبة لي".

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وواصل: "من الجيد أن نبدأ الموسم بالفوز من أجل اكتساب الثقة، كان لدينا يومان أو ثلاثة فقط للتحضير، وعوضنا النقص في العديد من الأشياء بالالتزام، كان الجميع في أقصى درجات الانضباط وهذا كان كافيًا".

وفيما يتعلق بتحقيق الفوز دون نجم الوسط رودري، ختم بيب: "احذروا الإحصاءات معنا لأننا نكسرها. رودري مهم جدًا بالنسبة لنا، لذلك من المهم أن يكون ماتيو كوفاتشيتش هنا، لأنه لاعب مخضرم وشخص رائع (صاحب الهدف الثاني)"