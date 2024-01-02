"الإحباط ينتظر ليفربول وعليهم رد الدين لصلاح في أمم إفريقيا"

فترة صعبة متوقعة للريدز

يؤمن جاري نيفيل لاعب مانشستر يونايتد السابق، بأن ليفربول عليه رد الجميل إلى محمد صلاح بعد كل ما فعله للفريق هذا الموسم.

صلاح يعيش أحد أفضل مواسمه مع الريدز، وساعد الفريق على احتلال صدارة البريميرليج مع بداية عام 2024، ولكنه سيذهب للمشاركة مع مصر في كأس أمم إفريقيا ليفقده ليفربول لفترة قد تصل إلى 8 مباريات.

نيفيل قال في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية:"العديد من اللاعبين رحلوا عن ليفربول والآن هم في فترة انتقالية مع لاعبين جدد مثل داروين نونيز وكودي جاكبو ولويس دياز، إنهم لم يصقلوا بعد وليسوا في ذروة حياتهم المهنية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"هناك بعض التناغم بينهم ولكن هناك حالة من الإحباط تجاه مستواهم في الثلث الأخير، تخيل ما سيحدث عندما يغيب صلاح، لكنهم مدينون له بتجاوز فترة غيابه في أمم أفريقيا والاستمرار على صدارة الدوري حتى عودته مرة أخرى ليواصل قيادته لهجوم الفريق".

يذكر أن صلاح نجح في تسجيل 18 هدفًا وصنع 9 في 27 مباراة مع ليفربول هذا الموسم، ويستعد لخوض أمم إفريقيا مع منتخب مصر بداية من منتصف يناير الجاري وحتى نصف فبراير القادم.