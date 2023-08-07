"الإجابة ليست نهائية" .. مورينيو يكشف عن موقفه من تدريب الهلال والأهلي

أحمد رفعت
Jose Mourinho Roma 2022-23Getty Images
دوري روشن السعوديالهلالالأهليخوسيه مورينيو

المدرب البرتغالي لم يغلق الباب أمام التدريب في السعودية مستقبلًا

Shahid Banner 1920x300 July 2023GOAL

كشف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو؛ المدير الفني لفريق روما الإيطالي، عن سبب رفضه العروض التي وصلت له من أجل تدريب الهلال والأهلي خلال الفترة الماضية.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان الهلال والأهلي قد استهدفا بالفعل التعاقد مع مورينيو من أجل تدريب أحدهما، ولكن المدرب البرتغالي رفض، مفضّلًا البقاء مع فريقه روما.

وقال مورينيو خلال حواره مع صحيفة "كويري ديلو سبورت" الإيطالية: "تلقيت عرضين مهمين من الأندية السعودي، من ناديي الهلال والأهلي، ولكنني قررت البقاء مع روما ورفضت العروض".

وأضاف: "موقفي من الذهاب للتدريب في السعودية السنوات القادمة؟ قلت "لا" الآن، ولكن الإجابة بالنسبة لي ليست نهائية".

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

يُذكر أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، أصدر قرارًا منذ أيام بتعيين مورينيو في مجلس إدارة أكاديمية مهد الرياضية، من أجل بناء جيل رياضي جديد يمثل المملكة في أكبر المحافل العالمية.

Shahid Banner 1920x700 July 2023GOAL

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

108576 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 61939كريم بنزيما
  • 5795خاليدو كوليبالي
  • 7955روبرتو فيرمينو
  • 4730نجولو كانتي
  • 10227مارسيلو بروزوفيتش
  • 17930صفقة أخرى
108576 الأصوات