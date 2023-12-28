"الإجابة أنشيلوتي وبيلينجهام" .. جواد ريال مدريد لا يستسلم لكبواته في 2023

سقوط حر وتحول كبير في نهاية العام

ساعات قليلة تفصلنا على نهاية عام 2023 الذي كان استثنائيًا في ملاعب أوروبا، وشهد الكثير من المفاجآت والتقلبات، كان أهمها بالطبع رحلة الصعود والهبوط التي مر بها العملاق الإسباني ريال مدريد.

هذا العام لم يكن مثاليًا تمامًا لجميع عشاق النادي الملكي، خصوصًا في نصفه الأول، حيث كان الموسم المنصرم 2022-2023 سيئًا للغاية على الريال.

بداية سيئة.. الملك يترك عرشه

وكانت بداية العام أسوأ ما يكون، عندما خرج الملكي إلى السعودية بحثًا عن الفوز بلقب السوبر الإسباني، لكنه تلقى صفعة قوية على يد غريمه الأزلي برشلونة وخسر المباراة النهائية بنتيجة (3-1).

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ورغم فوز الريال بكأس العالم للأندية في فبراير، بعد فوزه على الأهلي المصري (4-1)، والهلال السعودي (5-3)، إلا أن الفريق لم يحصل على الدعم الكافي لإنقاذ موسمه.

واستمرت معاناة الملكي أمام برشلونة بوجهه الجديد تحت قيادة تشافي، حيث تنازل الريال عن عرش الليجا لغريمه الأزلي بفارق 10 نقاط كاملة مع نهاية الموسم، وذلك بسبب التعثرات الكثيرة التي سقط فيها حيث فرط في 36 نقطة ما بين 6 تعادلات و8 خسائر، كانت كفيلة بإهداء الدوري إلى البارسا.

صدمة كبرى برعاية جوارديولا

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كانت الصدمة الكبرى لجماهير الريال هي التنازل عن عرش أوروبا بعد الوداع المهين لدوري الأبطال على يد مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا الذي دهس الملكي برباعية، في طريقه إلى اللقب الأوروبي الأول للسيتزينز.

وحرم الريال من فرصة الحفاظ على لقبه المفضل، ليودع التشامبيونزليج مبكرًا وينتهي موسمه بشكل كبير نهاية سلبية.

نقطة التحول وثأر من برشلونة

الميرنجي خلال العام الميلادي حقق بعد المونديال، كأس الملك في إسبانيا، ويمكن وصف هذه الكأس بأنها كانت نقطة التحول في موسم الملكي، حيث انتفض الريال في نصف النهائي وعوض خسارته في البرنابيو ذهابا (0-1) على يد برشلونة، ليعود إيابًا ويفوز في عقر دار البلوجرانا برباعية نظيفة.

وبتأهله إلى الدور النهائي لم يجد أبناء كارلو أنشيلوتي صعوبة في الفوز على أوساسونا (2-1) ليحصدوا الكأس من أجل مصالحة الجماهير التي خشيت أن يكون موسمًا صفريًا.

تدخل الرئيس بيريز

beIN Sports

في الصيف، قرر فلورينتينو بيريز تجديد الثقة في كارلو أنشيلوتي ليستمر لموسم آخر مع الريال رغم ارتباط اسمه بتولي قيادة منتخب البرازيل بنهاية الموسم الجاري.

وتحرك بيريز بقوة من أجل سد العجز في صفوف الريال، حيث سعى بكل ما لديه لحسم صفقة الفرنسي كيليان مبابي، إلا أن الأخير فضل البقاء في باريس سان جيرمان لعام آخر.

بيلينجهام.. صفقة العام

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لكن القدر كان يحمل مفاجأة سعيدة للريال، من خلال تعاقده مع الإنجليزي جود بيلينيجهام، الذ انفجر وتوهج منذ الوهلة الأولى مع الميرنجي وقدم أداء مذهلًا، حيث انضم "جود" للفريق مقابل 103 ملايين يورو، وكان بمثابة فرس الرهان الرابح.

بيلينجهام لم يكن الصفقة الوحيدة للملكي، حيث تعاقد مع أردا جولر وكيبا أريزابالاجا وفران جارسيا وخوسيلو، لكن لم يكن أي منهم له تأثير قوي بحجم ما قدمه الدولي الإنجليزي، الذي سجل حتى الآن 17 هدفًا وقدم 5 تمريرات حاسمة.

أنشيلوتي لا يعرف الفشل

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وكما كانت بداية العام سيئة بسبب الأخطاء الفنية التي يتحمل كارلو أنشيلوتي الكثير منها، لا يمكن نهائيا التغاضي عن خطة الإصلاح التي وضعها الإيطالي والتي تؤتي ثمارها الآن مع الريال.

ريال مدريد الآن يفوز على أغلب منافسيه في دوري الأبطال والليجا بدون معاناة، وحتى وفي أسوأ الأحوال يقدم الأداء الذي يساعده على قتل المنافسين، فرغم الإصابات التي عصفت بالفريق على مدار العام بداية بالحارس تيبو كورتوا مرورًا بأوريلين تشواميني، إيدير ميليتاو، إدواردو كامافينجا، وأخيرًا فينيسيوس جونيور، لا يزال العبقري الإيطالي قادرًا على إيجاد الحلول بطريقة السهل الممتنع.

واكتشف أنشيلوتي قدرات مدفونة داخل لاعبيه، فأعاد تلميع فيدي فالفيردي، وخلق مراكز جديدة لكل من تشاواميني وكامافينجا من أجل سد الثغرات في دفاعه، وكانت نتيجة ذلك هي نهاية العام بشكل مميز ويبشر بعام مثالي كما اعتادته جماهير الملكي.

أرقام ريال مدريد خلال عام 2023

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خاض ريال مدريد 63 مباراة هذا العام، استطاع خلالها أن يفوز في 44 مباراة بنسبة 70%، بينما خسر 11 مباراة وتعادل في 8 مناسبات.

وتحسنت أرقام الملكي بشكل كبير في النصف الثاني من العام، حيث فاز بـ14 مباراة في الليجا جعلته يتصدر المسابقة مع ختام العام رغم المنافسة الشرسة مع الحصان الأسود جيرونا.

وفي دوري أبطال أوروبا، لا يوجد أحد قادر على إسقاط الملكي حيث فاز في 6 مباريات بدور المجموعات محققًا العلامة الكاملة، وضرب موعدًا في دور الـ16 مع لايبزيج الألماني خلال شهري فبراير ومارس من العام المقبل.