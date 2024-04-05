كونوا في الموعد .. الإثارة ترتفع بختام التصفيات المؤهلة لنهائيات سلسلة البوندسليجا الافتراضية الدولية 2024

تجربة فريدة وجوائز ضخمة تنتظر الأبطال في دورتموند

سيكون عشاق "البوندسليجا" على موعد مع تجربة فريدة، بعد غدٍ الأحد، عندما تنطلق المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات سلسلة البوندسليجا الافتراضية الدولية 2024.

وتستضيف ألمانيا نهائيات مسابقة سلسلة البوندسليجا الافتراضية الدولية بشكلها الجذاب وذلك في مدينة دورتموند خلال شهر مايو المقبل.

وتقام الأدوار التأهيلية للسلسلة النهائية عبر الإنترنت في الولايات المتحدة وفيتنام وتايلاند والبرازيل والمغرب ومصر، على أن يتأهل من كل دولة ممثل وحيد يسافر إلى ألمانيا للمشاركة في المرحلة النهائية.

وتتيح هذه المسابقة الفريدة من نوعها، فرصة مثالية للمتنافسين لإظهار مهارتهم في ملاعب افتراضية، والتي ستشهد منافسة مشتعلة بينهم على الجوائز القيمة وذلك تحت أنظار أفضل لاعبي "EA Sports FC24" و" FC Online" حول العالم.

ويمكن للجمهور متابعة خدمة البث المباشر للمنافسات التي يقدمها "جول" من هنا

وسيتجه الفائزون من جميع أنحاء العالم إلى مدينة دورتموند الألمانية، ليس فقط من أجل المنافسة في النهائيات، لكن للتمتع أيضًا بتجربة مثيرة حية في الدوري الألماني في سيجنال إيدونا بارك، معقل العملاق بوروسيا دورتموند.

ويتنافس المتأهلون للنهائيات في بطولة غير متصلة بالإنترنت من أجل لقب سلسلة البوندسليجا الافتراضية الدولية 2024 والحصول على جائزة مالية قدرها 10 ألاف دولار أمريكي.

ويتأهل إلى النهائيات، أفضل اللاعبين بعد أن يتمكنوا من اجتياز بطولات "FC24" و"FC Online" المكثفة عبر الإنترنت، ويمثل كل فائز منطقته في نهائيات سلسلة البوندسليجا الافتراضية الدولية 2024 في ألمانيا، حيث سيتاح له زيارة أحد أندية البوندسليجا للتمتع بتجربة حصرية قبل ارتداء ألوان تلك الأندية في النهائيات، بجوار ضيف خاص سيدعمهم.

وحددت "سلسلة البوندسليجا الافتراضية الدولية 2024"، خطة زمنية بدأت في شهر فبراير الماضي، من خلال تدشين البنية التحتية للبطولة، وبعدها يتوافد المشاركون من أجل التسجيل في البطولات المحلية خلال شهر مارس الماضي، حيث انطلقت مرحلة التصفيات.

وسيكون لدى المسابقة فرصة كبيرة خلال شهر أبريل الجاري، لتسليط الضوء على المتأهلين للنهائيات والمؤثرين وتقديمهم للجمهور، على أن يشهد شهر مايو المقبل، الحدث الأضخم باستضافة النهائيات في ألمانيا.