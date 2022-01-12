الإثارة تتواصل .. فرنسا تتقدم بشكوى ضد إلغاء هدف جريزمان أمام تونس

الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يقرر التقدم بشكوى إلى "فيفا" ضد إلغاء هدف أنطوان جريزمان في مرمى منتخب تونس.

قرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على قرار إلغاء هدف أنطوان جريزمان في مرمى منتخب تونس، في كأس العالم 2022.

منتخب تونس حقق فوزًا تاريخيًا على حساب منتخب فرنسا بهدف دون رد في مباراة الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة في كأس العالم 2022، والتي أقيمت يوم الأربعاء.

وهبي الخزري سجل هدف تونس في الدقيقة 58 من زمن المباراة، لكن منتخب فرنسا تمكن من تعديل النتيجة عن طريق جريزمان في الدقيقة 90+8، لكن تدخل حكم الفيديو المساعد "VAR" ليتم التأكد من أن لاعب "الديوك" كان في موقف تسلل ليتم إلغاء الهدف.

الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أصدر بيانًا جاء فيه: "سنقدم شكوى بعد إلغاء هدف أنطوان جريزمان، والذي نعتقد أنه اُلغي عن طريق الخطأ، يجب إرسال هذه الشكوى إلى فيفا في غضون 24 ساعة من انتهاء المباراة".

ويعتقد الاتحاد الفرنسي أن إلغاء الهدف، الذي جاء بعد استئناف اللعب بعدة دقائق مخالف للقوانين، ويطالب باحتساب نتيجة المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

وبينما سينتظر منتخب فرنسا نتيجة الاحتجاج، سيكون على "الديوك" الآن التركيز على مواجهة بولندا في مباراة دور الستة عشر من كأس العالم 2022، والتي تقام يوم الأحد 4 ديسمبر الجاري.