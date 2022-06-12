الإبداع مستمر .. المغرب تطيح بإسبانيا وتصعد لدور الـ8 لأول مرة في تاريخها

ياسين بونو يقود المغرب لكتابة التاريخ ويمنع ثلاث ركلات ترجيحية للمنتخب الإسباني

خطف المنتخب المغربي بطاقة التأهل لدور الثمانية في كأس العالم قطر 2022، بعد الفوز أمام المنتخب الإسباني بنتيجة 3-0 في ركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي والشوطان الإضافيان بالتعادل السلبي دون أهداف.

الماتادور الإسباني كاد أن يفتتح التهديف في الدقيقة 27، بعدما سدد أسينسيو تسديدة قوية، لكنها مرت بجوار القائم بقليل، أما اللقطة الأخطر لأسود الأطلس في الشوط الأول، جاءت في الدقيقة 33 بعدما سدد نصير مزراوي تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن حارس الماتادور سيمون نجح في التصدي لها.

وفي اللحظات الأخيرة من الـ45 دقيقة الأولى، كثف المنتخب المغربي هجماته على مرمى إسبانيا، لكن سوء إنهاء الهجمات، أخرج الشوط بلا أي أهداف.

شوط المباراة الثاني، جاء هادئًا بشكل كبير من جانب الطرفين، في ظل تضييق المساحات من قبل كتيبة وليد الركراكي، وعدم قدرة كتيبة لويس إنريكي على إيجاد حلول مجدية أمام التكتل الدفاعي المغربي، بينما أتت أخطر فرص الشوط في الدقيقة 82 بعد وصول تمريرة بينية رائعة إلى موراتا في الجهة اليمنى، خلف مدافعي أسود الأطلس، ثم أرسل عرضية أرضية، لكنها مرت أمام خط المرمى بسلام، في ظل غياب المتابعة الإسبانية.

الثواني الأخيرة من الشوط الثاني، تألق بها الحارس المغربي ياسين بونو أمام تسديدة مباغتة من خارج منطقة الجزاء، ليلجأ الفريقان للأشواط الإضافية، التي انتهت أيضًا بنتيجة 0-0، بينما أهدت ركلات الترجيح بطاقة التأهل لأسود الأطلس بالفوز بنتيجة 3-0.

بهذه النتيجة يصعد المنتخب المغربي لمواجهة الفائز من مواجهة البرتغال وسويسرا، التي ستقام بعد قليل، في دور الثمانية، فيما يودع البطولة.