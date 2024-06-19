ترحيب من مارسيليا برحيل اللاعب

قرر نادي الأهلي السعودي توجيه أنظاره نحو شانسيل مبيمبا مدافع مارسيليا الفرنسي، من أجل التعاقد معه خلال هذا الصيف.

اللاعب الكونغولي يبدو أنه سيكون خارج حسابات مارسيليا للموسم الجديد، ومن غير المتوقع أن يعارض بابلو لونجوريا رئيس النادي فكرة رحيله.

صحيفة "Le Monde En 24h" قالت إن الأهلي يرغب في التعاقد مع مبيمبا، وقرر التواصل مع وكلاء أعماله لإقناعه بفكرة الانتقال إلى الدوري السعودي الموسم القادم.

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وتأتي هذه الخطوة ضمن محاولات المدرب ماتياس يايسله لتعزيز صفوف فريقه بأفضل صورة ممكنة، من أجل المنافسة على كل البطولات في الموسم الجديد.

ومن المقرر أن تكون قيمة انتقال مبيمبا للأهلي منخفضة للغاية، لأن عقده ينتهي مع مارسيليا في يونيو 2025، حيث سبق أن انضم للفريق بالمجان منذ عامين.

جدير بالذكر أن مبيمبا البالغ من العمر 29 سنة يمتلك مسيرة جيدة في أوروبا، وذلك ببداية حياته في بلجيكا مع أندرلخت، قبل الانتقال إلى نيوكاسل يونايتد ثم بورتو ومنه إلى مارسيليا.