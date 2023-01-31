الأهلي ينقذ نفسه والاتحاد يفشل ومفاجأة الهلال والنصر .. نتائج الكفاءة المالية

نتائج الكفاءة المالية للنصف الثاني من موسم 2022-2023

Shahid

أصدرت وزارة الرياضة السعودية برئاسة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، نتائج الكفاءة المالية للفترة الثانية من الموسم الجاري 2022-2023.

الكفاءة المالية شهادة ضرورية لكافة الأندية في كل سوق انتقالات، سواء في دوري روشن أو دوري يلو، إذ يحرم من يفشل بها من قيد صفقاته الجديدة.

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وأوضحت وزارة الرياضة أن الهلال لم يكن عليه أي ديون واجبة السداد، فيما حصل النصر على الشهادة دون جدولة أي من ديونه، مسددًا أكثر من 30 مليون ريال، بينما جدول الشباب 2 مليون و280 ألف ريال من أصل أكثر من 14 مليون ريال.

بينما كان الاتحاد النادي الوحيد من بين الكبار الذي فشل في الحصول على شهادة الكفاءة، إذ أنه في الوقت الذي يتوجب عليه سداد أكثر من 72 مليون ريال، لم يسدد إلا سبعة ملايين.

وفي دوري يلو، نجح الأهلي في الحصول على شهادة الكفاءة، إذ سدد 39 مليونًا و753 ألف ريال، وجدول 14 مليون و250 ألف ريال.

يذكر أن الهلال والاتحاد كلاهما مُنع من إبرام صفقات جديدة في الميركاتو الشتوي المنصرم، على خلفية قضيتي محمد كنو وعبد الرزاق حمد الله.

Shahid