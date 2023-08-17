الأهلي ينجو من فخ الخليج .. ويواصل انتصاراته في دوري روشن

انتصار جديد للنادي الأهلي في دوري روشن السعودي

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، انطلاقته الرائعة في دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، بالفوز على الخليج (3-1)، ضمن منافسات الجولة الثانية.

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وبهذه النتيجة.. تصدر الأهلي، جدول ترتيب دوري روشن مؤقتًا، بتحقيقه العلامة الكاملة "6 نقاط"؛ حيث كان قد انتصر في الجولة الأولى (3-1)، على الحزم.

الراقي دخل المباراة بقوة، وسجل هدفًا مبكرًا عن طريق المدافع البرازيلي روجر إيبانيز، في الدقيقة التاسعة؛ بعد عرضية أكثر من رائعة، من الظهير الأيسر المقدوني إزجان أليوسكي.

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وتحكم الفريق الأهلاوي، في مجريات الشوط الأول بالكامل، على الرغم من قلة الفرص، بعد هدف إيبانيز؛ حتى جاءت الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، عندما ضاعف الساحر الجزائري رياض محرز، النتيجة.

وفي الشوط الثاني.. نشط نادي الخليج، بشكل كبير للغاية، وشكل خطورة على مرمى الأهلي؛ حتى سجل هدفًا في الدقيقة 58، بواسطة منصور حمزي.

ورغم تقليل الفارق من الخليج؛ إلا أن الأهلي، صمد بقوة في الدفاع، بل ونجح في تسجيل الهدف الثالث، في الدقيقة الحادية عشر من الوقت بدل الضائع، عن طريق "البديل" سميحان النابت.

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