الأهلي يمزق شباك شتولفيلدن بـ18 هدفًا وديًا

الأهلي يحقق انتصارًا ضخمًا في أول مبارياته الودية في معسكر النمسا

حقق فريق النادي الأهلي الفوز على نظيره شتولفيلدن النمساوي بنتيجة 18-0، في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء الأربعاء، خلال معسكر الراقي المقام في النمسا.

ويواصل الأهلي استعداده للموسم الجديد 2023-2024، وذلك بعد عودته إلى دوري روشن للمحترفين، عقب هبوطه إلى دوري يلو الموسم الماضي لأول مرة في تاريخه.

وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: "إدوارد ميندي، علي مجرشي، فهد حمد، عبد الباسط هندي، إبراهيم الزبيدي، عبد الله عطيف، علي الأسمري، رياض بودبوز، فهد الرشيدي، سميحان النابت، روبيرتو فيرمينو".

الشوط الأول انتهى بتقدم الأهلي بـ10 أهداف، سجلها: "فيرمينو "هدفين، بودبوز، سميحان النابت "3 أهداف"، فهد الرشيدي "3 أهداف"، علي الأسمري".

وسجل الأهلي 8 أهداف في الشوط الثاني عن طريق: "مراد خضري "6 أهداف"، بندر الشمراني، عبد الله المقرن".