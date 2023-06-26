الأهلي يقترب من محرز ويُنافس الاتحاد والنصر على نجم الدوري الإنجليزي

الأهلي ينشط بقوة في سوق الانتقالات تلك الأيام

يبدو أننا نعيش أيام الأهلي في سوق الانتقالات الصيفي، وذلك بعد صبر طويل من جماهيره التي لم تُخف غضبها من إبرام الهلال والاتحاد للصفقات العالمية، وقد ترجمت ذلك بشن عدة حملات عبر تويتر للمطالبة بدعم صفوف الفريق بعد عودته إلى دوري المحترفين.

الأهلي تحرك بنشاط ملحوظ في الأيام الأخيرة، إذ حجز موعد الفحص الطبي لحارس مرمى تشيلسي إدوارد ميندي تمهيدًا لضمه وأتم اتفاقه مع روبيرتو فيرمينو مهاجم ليفربول، وقد أفادت صحيفة اليوم السعودية أنه حصل على موافقة رياض محرز على الانضمام له.

المصادر المتابعة أكدت أن الأهلي عرض على محرز عقدًا يمتد لـ3 سنوات، مشيرة إلى أن مانشستر سيتي مازال يرفض التفريط به لكن النادي السعودي يُراهن على موقف اللاعب وضغطه على ناديه للسماح له بالرحيل.

من جانب آخر، أشار الصحفي التركي إكرم كونور إلى أن الأهلي اقتحم سباق الفوز بخدمات الإيفواري ويلفريد زاها جناح كريستال بالاس الإنجليزي الذي سيُصبح لاعبًا حرًا بنهاية يونيو الجاري.

صاحب الـ30 عامًا رفض عروضًا مغرية من ناديه لتجديد عقده وقد دخل في مفاوضات مع عدة أندية أبرزها النصر والاتحاد وميلان ولاتسيو فنربخشه لكنه لم يتوصل لاتفاق مع أي منها حتى الآن، وقد أكد كونور أن زاها يمنح الأولوية للاستمرار في أوروبا لكنه لم يُحدد وجهته بعد وسيحسم قراره خلال الأيام القادمة.