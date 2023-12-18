الأهلي يفشل كالعادة .. الهلال "كبير العرب" في كأس العالم للأندية بمساعدة عواجيز البرازيل

الهلال يحافظ على زعامته العربية في كأس العالم للأندية

على الرغم من أنه لم يكن أول فريق عربي يتأهل إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية، إلا أن نادي الهلال السعودي، حقق أكبر إنجازًا للعرب؛ وذلك في نسخة عام 2022، التي استضافتها المملكة المغربية.

الهلال فاز في نسخة العام الماضي، على "أصحاب الأرض" الوداد الرياضي المغربي، في الدور الثاني، قبل أن يتخطى العملاق البرازيلي فلامنجو، بثلاثة أهداف مقابل اثنين، في نصف النهائي.

وفي واحدة من أفضل المباريات النهائية بتاريخ البطولة.. سقط الهلال (3-5) أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني؛ ليفشل العرب للمرة الثالثة، في التتويج باللقب، عندما يصعدوا إلى المشهد الختامي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأصبح الزعيم الهلالي، بتأهله إلى نهائي كأس العالم للأندية 2022، أول فريق عربي يشارك كـ"بطل للقارة"، يلعب المباراة النهائية؛ حيث كانت التجربتين العربيتين السابقتين، في المشهد الختامي للمونديال، لفريقين شاركا كـ"أصحاب للأرض"، وليس كأبطال للقارة.

وكان الأهلي المصري، أمام فرصة كبيرة لتكرار إنجاز الهلال، في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية، على أراضيها؛ حيث شارك كـ"بطل لإفريقيا".

الأهلي فعل الصعب، بتخطي عقبة "أصحاب الأرض" نادي الاتحاد السعودي، بثلاثة أهداف مقابل واحد؛ ليتأهل إلى نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع فلومينينسي البرازيلي.

ونظرًا لفارق الخبرة في البطولة، بالإضافة إلى كبر سن معظم نجوم الفريق البرازيلي، والذي يصل أعمار بعضهم إلى الأربعين، رشح الكثيرون العملاق المصري، لـ"التأهل" إلى النهائي.

ما حدث كان خلاف ذلك؛ حيث سقط الأهلي (0-2) أمام فلومينينسي، مساء اليوم الإثنين؛ ليتوقف مشواره عند نصف النهائي للمرة السادسة، ويفشل في تجاوز هذا الدور، طوال تاريخه الطويل مع البطولة العالمية.

مسيرة الرجاء المغربي والعين الإماراتي

وقبل إنجاز الهلال في نسخة 2022.. فريقان عربيان تأهلا إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية؛ هما الرجاء الرياضي المغربي والعين الإماراتي.

الرجاء تأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية، التي استضافتها المملكة المغربية على أراضيها في عام 2013؛ بعد الفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ومونتيري المكسيكي، في الدورين الأول والثاني، وبنفس النتيجة (2-1).

وخلال دور النصف النهائي، حقق العملاق المغربي الفوز على أتلتيكو مينيرو البرازيلي، بثلاثة أهداف لواحد؛ ليصعد إلى المشهد الختامي من البطولة، والذي خسر فيه أمام بايرن ميونخ الألماني (0-2).

أما العين.. تأهل إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية، التي استضافتها الإمارات العربية المتحدة على أراضيها في عام 2018؛ بعد الفوز على وينجلتون النيوزيلندي بـ"ضربات الجزاء"، عقب التعادل الإيجابي (3-3).

وقدّم الفريق الإماراتي، ملحمتين كرويتين في الدور الثاني ونصف النهائي من البطولة العالمية؛ عندما فاز على الترجي الرياضي التونسي (3-0)، ثم ريفر بليت الأرجنتيني بـ"ضربات الجزاء"، عقب التعادل الإيجابي (2-2).

ولم يستطع العين، التصدي لقوة العملاق الإسباني العالمي ريال مدريد، في المباراة النهائية من كأس العالم للأندية 2018؛ حيث خسر بهدف مقابل أربعة.