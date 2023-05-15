الأهلي يفاجئ جماهيره .. "إنهاء قضية خطيرة"

النادي الأهلي ينجح في إنهاء قضية جديدة خطيرة

زفّ مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة وليد معاذ، بشرى سارة إلى جماهيره؛ بعد ضمان العودة إلى دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

الأهلي عاد حسابيًا وبشكل رسمي، إلى دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بعد وصوله إلى النقطة 65، في صدارة دوري يلو للدرجة الأولى، في الموسم الرياضي الحالي.

وأعلنت صحيفة "عكاظ"، إنهاء الإدارة الأهلاوية، ملف المطالبات المالية للنجم الكاميروني فرانك كوم، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم السابق.

وكشفت الصحيفة، عن أن الأهلي، قام بسداد كامل المبالغ المالية المستحقة للاعب، عن الفترة التي مثّل فيها الفريق الأول لكرة القدم؛ ليغلق قضية جديدة ضد النادي.

وإغلاق هذه القضية؛ يساعد الراقي على قيد صفقاته الصيفية الجديدة، حال موافقة المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، على طلب "التدابير الوقتية"، ضد عقوبة "فيفا"، بحرمان الفريق الأول لكرة القدم، من التسجيل.