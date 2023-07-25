الأهلي يفاجئ الجميع .. مدرب غير متوقع ومحاولات لخطف نجم الهلال وصفقة الاتحاد المنتظرة

مستجدات هامة داخل النادي الأهلي

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وضع مسؤولو النادي الأهلي، خطة كبرى؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بأبرز النجوم المحليين، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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الأهلي تعاقد مع 3 صفقات محلية - حتى الآن -؛ وهم عبد الله عطيف وسميحان النابت وفهد الرشيدي، بالإضافة إلى الاتفاق مع نادي الباطن، على ضم متوسط ميدانه الشاب بسام الحريجي.

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "البلاد"، عن دخول الراقي بقوة، في صفقتي التعاقد مع محمد البريك، ظهير أيمن نادي الهلال، وقلب دفاع فريق الشاب حسان تمبكتي.

وأكدت الصحيفة، على أن إدارة الأهلي، مصرة على التعاقد مع أبرز النجوم المحليين، في الصيف الحالي، في ظل النقص العددي الذي يُعاني منه الفريق، في عديد المراكز.

المثير في الأمر أن تمبكتي، يحظى باهتمام كبير للغاية من نادي الاتحاد؛ حيث قيل إن العميد عرض أكثر من 50 مليون ريال، لحسم الصفقة لصالحه، مع ربط اسم اللاعب أيضًا، بعملاقي الرياض الهلال والنصر.

وعلى جانب آخر.. دخل اسم تدريبي غير متوقع، أجندة النادي الأهلي؛ لبحث إمكانية التعاقد معه، حال فشل صفقة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا.

ووفقًا لشبكة "Match TV"، أعرب مسؤولو الأهلي، عن اهتمامهم الكبير؛ بالتعاقد مع المدير الفني الروسي ستانيسلاف تشيرشيسوف، بداية من الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

وأشارت الشبكة، إلى أن تواجد نجوم عالميين، في صفوف الراقي؛ مثل المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو، وحارس المرمى السنغالي إدوارد ميندي، قد يكون عاملًا لإغراء تشيرشيسوف؛ لقبول العرض.

جدير بالذكر أن تشيرشيسوف البالغ من العمر 59 سنة، درب منتخب روسيا سابقًا، بالإضافة إلى عملاقي بلاده دينامو موسكو وسبارتاك موسكو، إلى جانب بعض الفرق الأجنبية؛ مثل ليجيا وارسو البولندي.

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