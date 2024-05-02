الأهلي يضرب شباك ضمك برباعية ويقترب من التأهل للنخبة الآسيوية

قبل كلاسيكو الهلال .. الأهلي يضرب ضمك برباعية

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نجح الأهلي في تحقيق فوزًا كبيرًا على حساب ضمك بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي 2023-2024.

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وبتلك النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 55 في المركز الثالث، وبفارق أربع نقاط عن التعاون صاحب المركز الرابع، بينما تجمد رصيد ضمك عند النقطة 38 في المركز التاسع.

افتتح الأهلي التسجيل مبكرًا، وبعد مرور سبع دقائق ضغط زياد الجهني على مدافع ضمك، وخطف منه الكرة داخل منطقة الجزاء، وسددها في الشباك معلنًا عن الهدف الأول.

وسريعًا وبعد الهدف الأول بثلاث دقائق، أرسل آلان سانت ماكسيمين، عرضية من الجانب الأيسر، ثم وصلت إلى فراس البريكان، الذي وضع الكرة في الشباك من لمسة واحدة.

وفي الدقيقة 16 وبعد العودة إلى تقنية الفيديو احتسب الحكم ركلة جزاء للراقي، تقدم لتنفيذها رياض محرز وسددها بقوة في الزاوية اليسرى، وارتطمت في القائم ثم سكنت الشباك.

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وفي الدقيقة 24 وقع دفاع ضمك في خطأ جديد، استغله لاعبو الأهلي ثم وصلت الكرة إلى ماكسيمين، الذي أرسل عرضية من الجانب الأيسر، قابلها روبرتو فيرمينو بتسديدة من لمسة واحدة في الشباك.

وبعد مرور دقيقة من الشوط الثاني، وصلت كرة طولية إلى فيرمينو، وضعها في الشباك ولكن الحكم ألغى الهدف لوجود تسلل.

وفي الدقيقة 52 كادت أن تشهد عودة ضمك بهدف أول، بعد ركلة حرة من الجانب الأيمن، ولكن الحكم يلغيه لوجود لمسة يد.

وفي الدقيقة 61 وصلت الكرة إلى عبد الله القحطاني، الذي توغل وراوغ دفاع الأهلي، ثم أرسل عرضية من الجانب الأيسر قابلها أنتوليتش برأسية في الشباك.

وفي الدقيقة 74 احتسب الحكم خطأ للأهلي، وبعد العودة لتقنية الفيديو أشهر البطاقة الصفراء الثانية، في وجه فاروق شافعي، لاعب ضمك، ثم البطاقة الحمراء، ليكمل ضمك المباراة منقوصًا، لكن في الأخير توقفت النتيجة عند 4-1 لصالح الراقي.

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