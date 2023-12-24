صفقة ربما تزيد الأوجاع! .. الأهلي يستهدف لاعب بايرن ميونخ

يبدو أن ماتياس يايسله لا يريد الاكتفاء بالمهاجم المحلي، لكن تحركه محل تساؤلات أيضًا!

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الجميع يعلم أن أول صفقة سيتحرك نحوها الأهلي السعودي في الشتاء المقبل هي مهاجم أجنبي قوي، لتعويض الخذلان الكبير الذي قدمه البرازيلي روبرتو فيرمينو.

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بوبي لم يحرز إلا ثلاثة أهداف فقط بقميص الراقي خلال 18 جولة مرت من عمر دوري روشن السعودي، جميعها في الجولة الأولى، وهو ما دفع مدربه الألماني ماتياس يايسله لاستبعاده من التشكيل الأساسي والاعتماد على المهاجم المحلي فراس البريكان.

لكن يبدو أن يايسله لا يريد الاكتفاء بالبريكان فقط رغم تألقه، فوفقًا للصحفي إكرم كونور فإن الأهلي يستهدف التعاقد مع المهاجم الكاميروني مكسيم تشوبو موتينج؛ محترف بايرن ميونخ الألماني، خلال الشتاء المقبل.

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لكن الغريب في هذا الأمر أن الكاميروني لم يحرز بالأساس إلا ثلاثة أهداف فقط مع البافاري خلال 19 مباراة شارك خلالها الموسم الجاري، ولم يصنع أي أهداف، إذ أنه ليس من القوام الأساسي للفريق.

عقد تشوبو مع بايرن ميونخ ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ما يعني دخوله الفترة الحرة في عقده في يناير المقبل، وهو ما يمكن أن يستغله الأهلي للتوقيع معه في الشتاء على أن ينضم له في الصيف مجانًا.

وبشكل عام منذ التعاقد معه في عام 2020، شارك صاحب الـ34 عامًا في 107 مباريات مع البافاري، سجل خلالها 38 هدفًا وصنع عشرة آخرين.

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