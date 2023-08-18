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الأهلي يستهدف "بطل العالم أو الخائن" لتعويض زيلنسكي

أحمد رفعت
Piotr Zielinski NapoliGetty Images
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الأهلي يصر على تدعيم خط الوسط

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يبدو أن النادي الأهلي قد يفشل في التعاقد مع بيوتر زيلنسكي لاعب وسط نابولي الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولذلك وضع أهداف أخرى لتعويض تلك الصفقة.

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ونجح الأهلي في إبرام تعاقدات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بالتعاقد مع السنغالي إدوارد ميندي والبرازيلي روجيرو إيبانيز والإيفواري فرانك كيسييه والجزائري رياض محرز والبرازيلي روبرتو فيرمينو والفرنسي سان آلان ماكسيمين.

وأشارت قنوات "الكاس" القطرية إلى أن الأهلي وضع الأرجنتيني رودريجو دي بول لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، والتركي هاكان تشالهان أوغلو لاعب إنتر الإيطالي، من أجل ضم أحدهما بدلًا من زيلنسكي.

الأهلي يُريد أن يدعم خط الوسط بلاعب وسط إضافي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بناءً على طلب من المدرب الألماني ماتياس يايسله المدير الفني الحالي للراقي.

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ولعب دي بول دورًا كبيرًا في تتويج منتخب الأرجنتين بكأس العالم قطر 2022، بينما تتهم جماهير ميلان النجم التركي هاكان أوغلو بالخيانة، بعدما انتقل للعب مع الغريم إنتر بالدوري الإيطالي، بعدما كان لاعبًا في صفوف الفريق.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 76745كريم بنزيما
  • 7737خاليدو كوليبالي
  • 12500روبرتو فيرمينو
  • 5994نجولو كانتي
  • 14153مارسيلو بروزوفيتش
  • 27351صفقة أخرى
144480 الأصوات

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