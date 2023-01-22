الأهلي يرفع أوراق الكفاءة المالية ويقدم هدية جديدة لجماهيره

الأهلي يعيش أيامًا سعيدة حاليًا

Shahid

يبدو أن النادي الأهلي السعودي بدأ يتحسس خطواته للخروج من النفق المظلم الذي دخله منذ سنوات وانتهى به في دوري يلو السعودي، حيث يعيش حاليًا أفضل أيامه على الصعيد الإداري والفني منذ فترة طويلة.

الأهلي نجح في حسم عدة صفقات قوية خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري كان آخرها سميحان النابت جناح التعاون الذي حاول جاره الاتحاد جاهدًا الحصول على توقيعه بعد دخوله الفترة الحرة في عقده مع ناديه لكنه اختار الراقي.

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اللاعب السعودي وصل جدة مساء اليوم ومن المتوقع أن يُوقع عقود انضمامه للأهلي والتي تمتد لـ3 سنوات قادمة، وقد تعاقد النادي كذلك مع ماركوس أمارال ومودو بارو وهناك أنباء تتحدث عن إمكانية ضم لاعب أجنبي جديد خلال الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوي.

الخبر الأهم في يناير للأهلي هو ما كشفت عنه صحيفة الرياضية السعودية، حيث أفادت أن الإدارة الأهلاوية تقدمت اليوم الأحد بالأوراق اللازمة لوزارة الرياضة السعودية للحصول على شهادة الكفاءة المالية التي ستسمح للنادي بقيد لاعبيه الجدد خلال فترة الانتقالات الحالية، علمًا أن يوم غدٍ الإثنين كان الموعد الأخير للحصول على تلك الشهادة.

الأهلي واحتفالًا كما يبدو بتلك الأخبار السعيدة والانتصارين الأخيرين على الفيصلي والحزم قرر منح جماهيره الوفية هدية أخرى بتقديم تذاكر المباراة القادمة أمام الجبلين مجانًا عبر منصة مكاني، وهو اللقاء المقرر مساء الثلاثاء القادم.

Shahid