الأهلي يحسم مصير أليوسكي والسومة من الموسم المقبل

الأهلي يبدأ التحرك من أجل التعامل مع مسألة المنع من قيد اللاعبين

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بدأت إدارة الأهلي برئاسة وليد معاذ، في التحرك من أجل حسم موقف السوري عمر السومة والمقدوني إزجيان أليوسكي، من الاستمرار مع الفريق للموسم المقبل.

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وكان الأهلي قد أعار السومة لمدة موسم واحد لنادي العربي القطري، كما أعار أليوسكي إلى فنربخشه التركي لمدة موسم واحد، على أن يعودا إلى الفريق بداية من الموسم المقبل.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن الأهلي تحرك كخطوة أولى حال تثبيت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" قرار الاتحاد الدولي "فيفا" بمنع النادي الغربي من تسجيل اللاعبين لمدة فترتين.

وأضافت الصحيفة أنه في حالة تم رفع الإيقاف، سيكون هناك توجهات أخرى لإدارة الأهلي، ولكن الأمر كله متوقف على قرار "كاس" النهائي بتثبيت العقوبة أو تغييرها.

وينتهي عقد السومة مع الأهلي في صيف 2024، ونفس الأمر للاعب المقدوني أليوسكي، حيث يسعى الأهلي لقيد الثنائي حال تثبيت عقوبة منع القيد في فترتي الانتقال، لأنه يمتلك عقديهما.

وقرر الاتحاد الدولي "فيفا" منع الأهلي من قيد لاعبين في فترتين متتاليتين، بسبب عدم تسديد مستحقات الجامايكي لويس جاربان لاعب الفريق السابق، والتي تبلغ 4 ملايين ونصف مليون ريال سعودي.

Shahid