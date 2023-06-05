الأهلي يثير استياء حفيظ دراجي .. والجمهور السعودي يرد: ليس من شأنك!

الجمهور السعودي يهاجم المعلق الجزائري بعد حديثه عن الأهلي

تتواصل الحملات السعودية الغاضبة ضد المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، لكن هذه المرة الأهلي هو من أشعل فتيل الغضب، بعدما تحفظ الأول على وضع الراقي.

الراقي حسم صعوده لدوري روشن السعودي الموسم المقبل، بعد موسم صعب له في دوري يلو للدرجة الأولى، اختتمه بالتتويج باللقب، لكن جماهيره غاضبة لعدم وضوح الرؤية حول دعمه من قبل وزارة الرياضة بصفقات عالمية كبقية الكبار.

دراجي كذلك تحدث عن قصة الصفقات هو الآخر، موضحًا أن الدوري السعودي سيكون قبلة عشاق الكرة العالمية خلال السنوات المقبلة، مطالبًا بدعم الأهلي بصفته أحد أكثر الأندية الجماهيرية، وهي التغريدة التي تسببت في الهجوم عليه.

جاء نص تغريدة المعلق الجزائري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بالإضافة إلى النصر والهلال والاتحاد والشباب، فإن الأهلي السعودي العائد إلى دوري روشن، أحد أكثر الأندية جماهيرية في المملكة، يستحق التدعيم بأحد النجوم المنتظر التحاقهم بأفضل الدوريات العربية والآسيوية خاصة في ظل الحديث عن التحاق بنزيما، ميسي ودي ماريا وغيرهم من الأسماء التي تجعل من الدوري السعودي قبلة عشاق الكرة العالمية".

تغريدة دراجي وحدت الجمهور السعودي للهجوم عليه، من هلاليين واتحاديين ونصراويين وجزء من الأهلاويين، إذ كتب حساب "عبد السلام الحارثي": "شأن سعودي بحت"، فيما علق حساب "حبر أصفر": "مو شغلك سواليف الكبار مالك فيها التزم الصمت وخلك خلف المايك دوماً ، وصلت"، فيما كتب "ابو سعد للابد": "شأن سعودي مالك علاقة فيه اطلع منها، والأهلي بإذن الله موعود بصفقات كبيرة بدعم سمو الوزير".

جدير بالذكر أن دراجي لا يحظى بقبول عام من قبل الجمهور السعودي، إذ يتصدر حاليًا وسم مسيئًا له المواضيع الأكثر تداولًا في السعودية، على خلفية بعض القضايا السياسية، وهو ما انعكس على القضايا الرياضية.