الأهلي يتفق مع مهاجمه العالمي الجديد والتوقيع بعد تجاوز الفحص الطبي

صفقة قوية للفريق السعودي بعد تعاقده مع إدوارد ميندي

بعد صبر طويل، يبدو أن الأخبار السعيدة ستبدأ في النادي الأهلي، حيث أفادت صحيفة الرياضية السعودية توصل النادي لاتفاق مع روبيرتو فيرمينو مهاجم ليفربول عقب حسمه عمليًا صفقة إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي.

الجمهور الأهلاوي شن عدة حملات عبر تويتر لمطالبة الجهات المسؤولة في وزارة الرياضة وصندوق الاستثمار بالإسراع في دعم الفريق بالصفقات والنجوم الكبار على غرار ما يحدث مع الهلال والاتحاد والنصر.

الأهلي تفصله خطوة واحدة عن الإعلان عن ضم ميندي رسميًا وهي تجاوز السنغالي للفحوصات الطبية المعتادة قبل توقيع العقود، والوضع ذاته مع المهاجم البرازيلي باستثناء أنه لاعب حر غير مرتبط بأي فريق عقب نهاية عقده مع ليفربول.

الصحيفة السعودية أكدت توصل الأهلي لاتفاق نهائي مع صاحب الـ31 عامًا، مشيرة إلى أن توقيع العقود سيحدث بعد تجاوزه الفحوصات الطبية.

فيرمينو لم يحظ بموسمه الأفضل في 2022-2023، حيث فقد مكانه الأساسي مع الريدز واكتفى بلعب 35 مباراة في جميع البطولات سجل بها 15 هدفًا وصنع 5 وقد استبعد من قائمة البرازيل التي شاركت في نهائيات كأس العالم قطر 2022.