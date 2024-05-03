"الأهلي يتصدر دوري روشن" .. تصريح غريب من متحدث الراقي السابق!

الأهلي انتصر على الخليج ويتشبث بالمركز الثالث ولكن الأحمدي له رأي آخر

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أثار سالم الأحمدي متحدث النادي الأهلي السابق الجدل، بعدما اعتبر أن الراقي هو متصدر ترتيب دوري روشن السعودي.

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وحقق الأهلي الفوز على نظيره ضمك مساء أمس الخميس، بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بالجولة 30 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وقال الأحمدي عبر برنامج "برا 18" المذاع على قناة SSC: "الأهلي كأرقام بخلاف الهلال والنصر يعتبر الأول على الـ16 فريق الآخرين".

وأضاف متحدث الأهلي السابق: "لو قمنا باستثناء الهلال والنصر بقي 16 فريق، فهو يعتبر الأول على جميع الفرق باستثناء الهلال والنصر".

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ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الهلال مساء يوم الإثنين المقبل، بالجولة 28 ضمن منافسات دوري روشن السعودي على ملعب الجوهرة المشعة.

SHAHID