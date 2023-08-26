الأهلي يتخذ قراره النهائي بشأن مستقبل رياض بودبوز

الأهلي حسم مصير بودبوز أخيرًا...

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أنهت إدارة الأهلي، الجدل المثار حول مستقبل رياض بودبوز، لاعب الفريق من استمراره أو رحيله من الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وكان مصير النجم الجزائري، في الفترة الماضية مجهولًا، بسبب الأنباء التي انتشرت حول رغبة الراقي في التخلص من اللاعب، لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين بمستوى أعلى.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية" فإن إدارة الأهلي، أبلغت النجم الجزائري بعدم استمراره مع الفريق، بعد اكتمال عدد اللاعبين الأجانب داخل صفوف الفريق.

واكتمل عدد لاعبي الأجانب داخل صفوف الأهلي، بعد التعاقد رسميًا مع الإسباني جابرييل فيجا لاعب سيلتا فيجو، ليصل عدد المحترفين في صفوف الراقي إلى ثمانية لاعبين.

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وأشارت الصحيفة السعودية، إلى أن إدارة الأهلي، ستجتمع مع اللاعب خلال الفترة القادمة، للوصول إلى اتفاقية بين الطرفين، على طريقة فسخ العقد أو مخالصة مالية مرضية.

وفي سياق متصل، أكدت الصحيفة أن مصير أليوسكي، لاعب الأهلي مازال غامضًا، ولم يتحدد هل يستمر مع الفريق أم يخرج على سبيل الإعارة، وهذا سيتضح بحسب التقرير الفني للمدرب يايسله.

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