الأهلي يتحول لورقة ضغط لإنهاء صفقة أوروبية.. "ميندي يشعر بالصدمة"

الأهلي يفكر في بديل الحارس السنغالي..

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"استفسر عن اللاعب".. هكذا تحول النادي الأهلي إلى ورقة ضغط من أحد الأندية الأوروبية، للرد على عرض مقدم من أجل التعاقد مع أحد نجوم الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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القصة تتجه نحو الدوري الإسكتلندي، وتحديدًا في نادي سيلتيك، الذي أبدى رغبة في التعاقد مع حارس مرمى طرابزون سبور التركي، أوجوركان تشاكير، ليحل محل الإنجليزي المخضرم جو هارت الذي يستعد لاعتزال الكرة مع نهاية الموسم.

وذكر Celtic Way أن مسئولي الأهلي استفسروا عن الحارس التركي الأول، تشاكير، والذي قدم نادي سيلتيك عرضًا بقيمة 7.5 ملايين جنيه استرليني من أجل الظفر بتوقيع اللاعب الذي خاض 10 سنوات بقميص طرابزون.

وأفاد التقرير بأن الأهلي دخل سباق التفاوض على ضم التركي، بناءً على رغبة المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، الذي أبدى إعجابه باللاعب، فيما يتطلع طرابزون للحصول على ما يقارب 12 مليون جنيه استرليني، للموافقة على بيع الحارس صاحب الـ28 عامًا، والذي خاض 27 مباراة دولية.

وشارك أوجوركان تشاكير مع فريق طرابزون سبور في 33 مباراة هذا الموسم، في مسابقتي الدوري وكأس تركيا، وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في 10 مباريات، بينما استقبلت شباكه 40 هدفًا، بمعدل 1.2 هدف لكل مباراة.

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وكان الأهلي قد تعاقد مع الحارس الدولي السنغالي إدوارد ميندي، في الصيف الماضي، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، في صفقة تقدر بـ18.5 مليون يورو.

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