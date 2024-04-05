الأهلي يتحرك لحسم صفقة محلية مهمة .. وماتياس يايسله يرفض التعاقد مع نجم النصر!

مفاجآت في سوق انتقالات النادي الأهلي..

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"المدرب الألماني ماتياس يايسله رفض التعاقد مع نجم النصر".. بهذه الكلمات؛ فاجأ وكيل اللاعبين مشعل السفاعي، جماهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

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الأهلي يقاتل حاليًا، للحفاظ على مركزه الثالث في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024؛ من أجل ضمان التأهل إلى بطولة النخبة الآسيوية "دوري أبطال آسيا (1)"، في الموسم الرياضي القادم.

وفي إحدى المساحات عبر منصة "إكس"، أعلن السفاعي رفض يايسله، التعاقد مع النجم الدولي السعودي مختار علي، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، المعار حاليًا إلى الفتح.

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وكيل اللاعبين كشف عن أن إدارة العالمي، منحت الأولية إلى النادي الأهلي، من أجل التعاقد مع أي لاعب في صفوف فريقها، لا يريده الجهاز الفني؛ حيث تم عرض مختار على المدرب الألماني الشاب، الذي رفض الصفقة.

وعلى جانب آخر.. نفى مشعل السفاعي، تفاوض الأهلي مع إسلام هوساوي، ظهير أيسر الوحدة، مكذبًا في نفس الوقت الأنباء التي أكدت على أن المدافع الشاب سعد الموسى، كان يريد الانضمام إلى قلعة الراقي، قبل الانتقال من الاتفاق إلى نادي الاتحاد، على سبيل الإعارة.

وأخيرًا.. أكد السفاعي، على تقديم الإدارة الأهلاوية، عرضين إلى نادي الطائي؛ للتعاقد مع المدافع الشاب عبدالكريم سلطان "23 سنة"، والذي يرتبط بعقد مع الفريق الأول، حتى يونيو من عام 2028.

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