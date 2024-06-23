الأهلي يبحث عن بديل فيرمينو .. صراع على نجم نيوكاسل وهداف يشارك في كوبا أمريكا

الأهلي يبحث عن مهاجم جديد في الصيف..

دخل المهاجم الإنجليزي كالوم ويلسون، دائرة اهتمامات أندية دوري روشن السعودي، مع تبقي عام في عقده مع فريق نيوكاسل.

ويلعب ويلسون في صفوف نيوكاسل، منذ سبتمبر 2020، حيث قدم من بورنموث، في صفقة تقدر بمبلغ 22.25 مليون يورو، فيما شارك اللاعب في 26 مباراة خلال موسم 2023-2024، سجل خلالها 10 أهداف وصنع تمريرة حاسمة واحدة.

وذكر الإعلامي الرياضي بن جاكوبس، خبير الانتقالات العالمية، أن كالوم ويلسون، جذب اهتمام وست هام، وكذلك ثنائي دوري روشن، الأهلي والفتح، ولكن لم يتم تقديم أي عرض حتى الآن، مبينًا أن نيوكاسل منفتح على بيع اللاعب في الميركاتو الصيفي.

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ويتجه الأهلي نحو التعاقد مع مهاجم بديل للبرازيلي روبرتو فيرمينو، الذي طالب المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، بالاستغناء عنه خلال فترة الميركاتو الصيفي، رغم ارتباطه بعقد مع الراقي حتى يونيو 2026.

وفي هذا السياق، أفادت صحيفة "عكاظ" بأن الأهلي وضع الكندي جوناثان ديفيد، مهاجم ليل الفرنسي، في مقدمة الصفقات المطلوبة، لدعم صفوفه في الموسم المقبل الذي يشارك مشاركة الفريق في دوري النخبة الآسيوية.

وشارك جوناثان ديفيد في 47 مباراة بقميص ليل في موسم 2023-2024، بكافة المسابقات، سجل خلالها 26 هدفًا وصنع 9 تمريرات حاسمة، كما يشارك برفقة منتخب كندا في بطولة كوبا أمريكا 2024.