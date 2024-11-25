"أنا زعلان من الأهلي" .. وليد الفراج يعلق على هزيمة العين في النخبة الآسيوية

الراقي هزم الزعيم الإماراتي وصعد لدور الـ16 من النخبة الآسيوية كأول المتأهلين..

بالطبع لا تفوت أي مباراة بين العين الإماراتي والفرق السعودية إلا ويعلق عليها الإعلامي السعودي وليد الفراج بتعليق ساخر منذ الموسم الماضي الذي أطاح به الأول بالنصر والهلال من البطولة القارية بدوري ربع النهائي ونصف النهائي على الترتيب من دوري أبطال آسيا.

في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا للنخبة تلقى العين الهزيمة أمام الهلال (5-4) في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري، وفي الجولة الرابعة، هُزم الزعيم الإماراتي أمام النصر السعودي (5-1).

وآخر المواجهات أمام السعوديين، أقيمت أمس الإثنين، فاز بها الأهلي بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الخامسة.

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فشل الراقي في إحراز خماسية في شباك الفريق الإماراتي؛ بطل النسخة الماضية من دوري الأبطال، دفع الفراج للسخرية وعتابه..

وقال الفراج عبر حلقته الليلة من برنامج "أكشن مع وليد": "العين بدأ مع الهلال بخمسة ثم النصر بخمسة فالأهلي باثنين، أنا زعلان من الأهلي، من المفترض أن ينتصر بخماسية، بس يالا الحمد لله".

يذكر أن الراقي حسم بالفعل تأهله لدور الـ16 من البطولة القارية متصدرًا جدول ترتيب مجموعة الغرب بـ15 نقطة، فيما يحل العين في المركز الأخير بنقطة وحيدة.