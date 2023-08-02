الأهلي ورياض محرز يفسدان صفقة باريس سان جيرمان!

أحمد مجدي
Riyad Mahrez Ahli 2023Al Ahli Twitter
انتقالاتدوري روشن السعوديالدوري الفرنسي - ليج 1رياض محرزبيرناردو سيلفاباريس سان جيرمانالأهلي

الدولي الجزائري يؤثر في ميركاتو الباريسيين

Shahid Banner 1920x300 July 2023GOAL

أفسدت صفقة انتقال الدولي الجزائري رياض محرز من مانشستر سيتي إلى الأهلي السعودي خطط باريس سان جيرمان بشأن الحصول على البرتغالي برناردو سيلفا من السيتيزنس.

وأفادت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية بأن الصفقة انتهت في الوقت الراهن في ظل تمسك مانشستر سيتي بسيلفا بعد رحيل محرز في الوقت الراهن.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023

وإذا أراد "بي إس جي" ضم برناردو سيلفا فسيتعين عليه تقديم عرض مالي عملاق خصوصًا بعد رحيل محرز لإقناع مانشستر سيتي ومدربه بيب جوارديولا بترك قطعة أخرى من أهم قطع الفريق.

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

وكان باريس سان جيرمان يستهدف ضم سيلفا لتعويض رحيل ليونيل ميسي الذي انتقل بدوره إلى إنتر ميامي الأمريكي في صفقة انتقال حر.

Shahid Banner 1920x700 July 2023GOAL

ما هي أفضل صفقة خلال فترة الانتقالات الحالية؟

60179 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة خلال فترة الانتقالات الحالية؟

  • 38837جود بيلينجهام
  • 3423كريستوفر نكونكو
  • 3191دومينيك سوبوسلاي
  • 2331ميسون ماونت
  • 2317ساندرو تونالي
  • 10080صفقة أخرى
60179 الأصوات