الأهلي ورياض محرز يفسدان صفقة باريس سان جيرمان!

الدولي الجزائري يؤثر في ميركاتو الباريسيين

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أفسدت صفقة انتقال الدولي الجزائري رياض محرز من مانشستر سيتي إلى الأهلي السعودي خطط باريس سان جيرمان بشأن الحصول على البرتغالي برناردو سيلفا من السيتيزنس.

وأفادت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية بأن الصفقة انتهت في الوقت الراهن في ظل تمسك مانشستر سيتي بسيلفا بعد رحيل محرز في الوقت الراهن.

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وإذا أراد "بي إس جي" ضم برناردو سيلفا فسيتعين عليه تقديم عرض مالي عملاق خصوصًا بعد رحيل محرز لإقناع مانشستر سيتي ومدربه بيب جوارديولا بترك قطعة أخرى من أهم قطع الفريق.

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وكان باريس سان جيرمان يستهدف ضم سيلفا لتعويض رحيل ليونيل ميسي الذي انتقل بدوره إلى إنتر ميامي الأمريكي في صفقة انتقال حر.

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