"الأهلي وجهة خاطئة" .. ساديو ماني يكشف محاولات خطفه من النصر

تصريحات مثيرة من ساديو ماني

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فجّر النجم السنغالي ساديو ماني، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، مفاجأة من العيار الثقيل، عن محاولات الأهلي والاتحاد؛ للتعاقد معه.

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ماني البالغ من العمر 31 سنة، انضم إلى النصر في الصيف الحالي، وفي عقد لمدة 3 سنوات حتى 30 يونيو 2026، قادمًا من صفوف نادي بايرن ميونخ الألماني.

وقال ماني في تصريحات نقلها الإعلامي الرياضي بن جاكوبس، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "البرازيلي روبرتو فيرمينو، حاول إقناعي بالانضمام إلى الأهلي السعودي، بدلًا من النصر".

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وأشار النجم السنغالي، إلى أن فيرمينو والذي لعب معه في صفوف العملاق الإنجليزي ليفربول سابقًا، اتصل به مرتين أو ثلاثة، لإقناعه بالقدوم إلى النادي الأهلي، مضيفًا وهو يمزح: "أرادني أن أذهب إلى الفريق الخطأ".

وكشف ساديو ماني، عن أن البرازيلي فابينيو، متوسط ميدان نادي الاتحاد السعودي الحالي، وليفربول السابق، تحدث معه أيضًا، لإقناعه بالانضمام إلى صفوف قلعة العميد.

وتابع: "فابينيو شخص مقرب جدًا مني؛ لذلك حاول التأثير عليّ، وإقناعي بالانتقال إلى نادي الاتحاد؛ ولكني اخترت اللعب مع النصر".

وأعرب ماني، عن تشوقه لمقابلة فابينيو وفيرمينو، بالإضافة إلى الإنجليزي جوردان هندرسون، نجم نادي الاتفاق السعودي الحالي وليفربول السابق، على أرضية الملعب، والفوز عليهم في المباريات.

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