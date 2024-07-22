ارتبط بالانتقال إلى الأهلي .. نجم الأرجنتين يرد على عرض الـ"40 مليون ريال" من السعودية

السعودية تواصل مطاردة نجوم العالم..

حسم أحد نجوم الأرجنتين، "موقفه" من الانتقال إلى الملاعب السعودية، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ وسط ارتباط اسمه بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

الأهلي لم يعلن عن أي صفقة رسمية - حتى الآن -؛ في الوقت الذي تخلى فيه عن الجناح الفرنسي آلان سانت ماكسيمين إلى فنربخشة التركي؛ لمدة موسم رياضي واحد على سبيل الإعارة.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي نيكولو شيرا، رفض الأرجنتيني لياندرو باريديس، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي، عرضًا مغريًا من السعودية.

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شيرا كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن العرض السعودي الذي تم تقديمه إلى باريديس؛ كان مقابل 10 ملايين يورو "40 مليون ريال تقريبًا"، في الموسم الرياضي الواحد.

وأوضح الإعلامي الرياضي أن متوسط الميدان الأرجنتيني، يرغب في الاستمرار مع فريق العاصمة الإيطالية، خلال الموسم الرياضي القادم 2024-2025؛ لذلك رفض العرض السعودي

جدير بالذكر أن لياندرو باريديس البالغ من العمر 30 سنة، يرتبط بعقد مع نادي روما حتى صيف عام 2025؛ حيث سبق له وأن مثّل العديد من الفرق الأوروبية الكبيرة؛ على رأسها العملاق الإيطالي يوفنتوس، وباريس سان جيرمان الفرنسي.