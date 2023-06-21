الأهلي مثل الهلال تمامًا .. لم يحصل على الدعم في صفقة إدوارد ميندي

توصل النادي الأهلي السعودي، إلى اتفاق مبدئي مع تشيلسي الإنجليزي؛ للتعاقد مع حارسه السنغالي إدوارد ميندي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
ميندي البالغ من العمر 31 سنة، انضم إلى تشيلسي في صيف عام 2020؛ حيث استقبل 86 هدفًا في 105 مباريات رسمية بمختلف المسابقات، بينما حافظ على نظافة شباكه 49 مرة.
الجميع كان يذهب إلى أن صفقة الحارس السنغالي، بدعم من وزارة الرياضة السعودية؛ إلا أن صحيفة "عكاظ"، فجّرت مفاجأة كبرى بخلاف ذلك.
الصحيفة أعلنت أن صفقة انتقال ميندي إلى النادي الأهلي؛ كانت بمجهود شخصي من مسؤولي النادي، وبدون تدخل المفاوض المعين من وزارة الرياضة أو صندوق الاستثمار السعودي.
جدير بالذكر أن العديد من التقارير المحلية، أجمعت أيضًا على أن صفقتي الهلال "المرتقبتين"، مع السنغالي كاليدو كوليبالي والبرتغالي روبن نيفيش، من خزينة النادي وبدون أي دعم رسمي.
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