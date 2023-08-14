الأهلي لم يستسلم بعد .. الاتحاد يقترب من حسان تمبكتي بعد الموافقة على شروط الشباب

نجم دفاع الشباب مطلوب في الناديين العملاقين

SHAHID

رغم الهدوء الملفت في سوق انتقالات دوري روشن السعودي على صعيد الصفقات المحلية، إلا أن سباق التعاقد مع مدافع الشباب حسان تمبكتي يعيش إثارة كبيرة، خاصة بعد انحساره بين الجارين، الأهلي والاتحاد، وتضاؤل فرص الهلال.

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الاتحاد كان قد أرسل عرضًا رسميًا لشراء المدافع السعودي مقابل 50 مليون ريال سعودي، وبعد رفضه من الشباب أرسل عرضًا ثانيًا يسأل خلاله عن طلبات النادي العاصمي ويُؤكد استعداده لتلبيتها جميعًا.



صحيفة الرياضية السعودية أفادت أن الشباب رد بالفعل على العرض الاتحادي محددًا شرطين للموافقة على انتقال تمكبتي إلى جدة، الأول أن تكون الصفقة بالإعارة لموسم واحد، والثاني أن يضم في المقابل وبنفس الصيغة عبد الرحمن العبود جناح العميد المغضوب عليه من المدرب نونو سانتو.





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الصحيفة أوضحت أن الاتحاد وافق بالفعل على طلبات الشباب، مشيرة إلى أن المفاوضات مستمرة بين الناديين خاصة في ظل إصرار بطل الدوري السعودي على التعاقد مع تمبكتي لتعويض غياب أحمد حجازي الطويل عقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي نهاية الموسم الماضي.

الرياضية أشارت كذلك إلى أن، ورغم تلك المفاوضات المتقدمة بين الشباب والاتحاد، الأهلي لم ينسحب من الصفقة وقد أرسل عرضًا رسميًا للتعاقد مع تمبكتي.

SHAHID