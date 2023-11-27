الأهلي كاد يخسر مدربه .. طلال آل الشيخ يفجر مفاجأة عن مفاوضات الشباب مع ماتياس يايسله

الألماني وقع اتفاقية ملزمة له لتدريب الشباب ولكن..

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كشف طلال آل الشيخ؛ المدير التنفيذي السابق لكرة القدم بنادي الشباب السعودي، مفاجأة من العيار الثقيل حول مفاوضات ناديه مع الألماني ماتياس يايسله؛ المدير الفني للأهلي، مشددًا على تراجع مسؤولي الليوث في اللحظات الأخيرة عن الصفقة.

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الراقي كان قد تعاقد مع الألماني خلال الميركاتو الصيفي الماضي، لكن هناك انتقادات واسعة حول أداء الفريق معه، خاصةً وأنه ودع كأس خادم الحرمين الشريفين مبكرًا من دور الـ16.

وقبل يومين، تعادل الأهلي أمام الشباب سلبيًا دون أهداف، ضمن الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، ليخرج آل الشيخ منتقدًا شخصية الراقي في اللقاء، ويكشف عن مفاجأة مفاوضات الألماني..

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المسؤول الشبابي السابق قال خلال تصريحاته لبرنامج "رياضة سكوب": "خلال معسكر إعداد الشباب للموسم الجديد حصلنا على موافقة يايسله لقيادة الفريق، حصلنا على موافقة نهائية ملزمة للمدرب، لكننا تراجعنا في اللحظات الأخيرة وقتما كان خالد البلطان رئيسًا للنادي".

وأضاف: "لم تكن هناك قناعة كاملة به، لأن إنجازاته مع نادٍ واحد وفي الدوري النمساوي، تخوفنا من التعاقد معه، ربما يكون قرارنا صحيحًا وربما خاطئًا، هذا لا يقلل من المدرب، لكن هذا ما حدث".

يذكر أن كتيبة يايسله تحتل حاليًا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، حصدتها من الفوز في ثماني مباريات والتعادل في ثلاث وخسارة ثلاث، مبتعدًا عن الصدارة التي يحتلها الهلال بفارق 11 نقطة.

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