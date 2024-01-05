الأهلي قريب من خطف لاعب الهلال .. والشباب يهدد الصفقة!

تطورات جديدة في مستقبل لاعب نادي الهلال

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لا صوت يعلو في الشارع الرياضي السعودي حاليًا؛ إلا على صفقات أندية دوري روشن للمحترفين، في الميركاتو الشتوي "يناير 2024".

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من المتوقع أن يشهد الميركاتو الشتوي الحالي، نشاطًا على مستوى اللاعبين المحليين؛ في ظل التأكيدات على عدم تمويل لجنة الاستقطابات، أي صفقات عالمية كبرى؛ مثل ما حدث في الصيف الماضي.

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "الجزيرة"، مساء اليوم الجمعة، عن اقتراب انتقال مصعب الجوير، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، إلى الأهلي أو الشباب، في الشتاء الحالي.

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الصحيفة أشارت إلى أن الإدارة الهلالية، أرسلت إلى الجوير ووكيل أعمله، جميع العروض التي وصلت إليها؛ لاستعارة اللاعب، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وأوضحت أن الأهلي والشباب، هما الأكثر جدية من بين عديد العروض السعودية؛ حيث من المتوقع أن ينضم اللاعب البالغ من العمر 20 سنة، إلى أحدهما.

جدير بالذكر أن مصعب الجوير، لعب 33 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في مختلف المسابقات؛ مسجلًا 4 أهداف وصانعًا آخر.

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