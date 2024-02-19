الأهلي في ورطة .. إصابة صعبة لجابرييل فيجا ومدة غياب صادمة

اللاعب تعرض للإصابة خلال مواجهة الأخدود الأخيرة

SHAHID

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن نتائج الفحص الطبي الذي أجراه جابرييل فيجا لاعب وسط الأهلي بعد تعرضه للإصابة خلال مواجهة الأخدود الأخيرة في دوري روشن السعودي، والتي أظهرت معاناته من إصابة قوية وغيابه عن الملعب لمدة صادمة.

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صانع الألعاب الفذ كان قد غادر ملعب المباراة عند الدقيقة الـ36 حين كانت النتيجة تُشير للتعادل 1-1، ولم يحمل اللقاء مصيبة واحدة للأهلي هي خسارته إياها 3-2 بل إصابة فيجا بتمزق في أربطة الكاحل وحاجته للعلاج والتأهيل لمدة 4-6 أسابيع.

الصحيفة السعودية أوضحت أن اللاعب خضع لفحص طبي بعد المباراة مباشرة، يوم الجمعة الماضي، لكن الطبيب طلب فحصه مجددًا يوم أمس الأحد بعد زوال التورم لتتضح الصورة أفضل، وقد أظهرت نتيجة الفحص الثاني تلك النتيجة القاسية.

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إصابة اللاعب الإسباني وغيابه كل تلك الفترة يضع الأهلي في ورطة حقيقية، حيث يُعد أحد أفضل عناصره الهجومية وحلقة الوصل بين الوسط والهجوم.

الأهلي يتواجد ثالثًا في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 40 نقطة وبفارق 5 نقاط عن التعاون في المركز الرابع و16 نقطة عن الهلال في الصدارة.

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