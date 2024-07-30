"المال ليس كل شيء ولا أريد الجلوس معكم!" .. الأهلي يتلقى ردًا صادمًا من نجم يوفنتوس

الأهلي يخسر صفقة عالمية كبرى..

رد أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي، على "العرض الضخم" المقدّم إليه من مسؤولي الأهلي السعودي؛ لضمه في صيف العام الحالي.

الأهلي لم يتعاقد مع أي صفقة رسمية، خلال الميركاتو الصيفي - حتى الآن -، في الوقت الذي ودع فيه جناحه الفرنسي آلان سانت ماكسيمين، المنتقل إلى نادي فنربخشة التركي؛ لمدة موسم رياضي واحد على سبيل الإعارة.

ووفقًا لصحيفة "توتو سبورت"، مساء اليوم الثلاثاء، تواصل العملاق السعودي مع الجناح الإيطالي فيديريكو كيزا، نجم نادي يوفنتوس؛ لضمه إلى صفوفه في الصيف الحالي، ولمدة 3 سنواتٍ قادمة.

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الصحيفة الإيطالية كشفت عن أن الأهلي عرض على كييزا، راتبًا سنويًا يتراوح بين 15 إلى 20 مليون يورو "60 لـ81 مليون ريال سعودي"؛ في محاولة لإقناعه بالقدوم إلى الملاعب السعودية، وتسجيله بدلًا من ماكسيمين.

لكن وحسب نفس الصحيفة.. أكد النجم الإيطالي لمسؤولي النادي الأهلي؛ على أن "الأموال ليس كل شيء" بالنسبة له، وأنه يرفض حتى "الجلوس" والاستماع للعرض.

وبالإضافة إلى الأهلي.. أعلنت "توتو سبورت" رفض فيديريكو كييزا، عرضًا آخر لـ"الانتقال" إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بشكتاش التركي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

كييزا البالغ من العمر 26 سنة، يرتبط بعقد مع يوفنتوس حتى 30 يونيو 2025؛ حيث يلعب في صفوف الفريق الأول منذ صيف 2020، عندما انضم إليه قادمًا من فيورنتينا الإيطالي.