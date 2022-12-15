"الأهلي فوق خلافاتك" .. الجمهور يطالب موسيماني بكشف المستور بعد التعادل أمام العين

عودة الراقي بصورة باهتة وتهميش نجم الفريق يثير استياء الجماهير

عودة صادمة للأهلي في دوري يلو السعودي للدرجة الأولى، إذ تعادل سلبيًا دون أهداف أمام العين، ضمن مؤجلات الجولة الـ11.

هذا التعادل رفع رصيد الراقي للنقطة 16 ليحتل المركز السادس في جدول الترتيب، فيما يأتي العين في المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد تسع نقاط فقط.

Shahid

هذه المباراة تسببت في غضب جم من الإعلام الأهلاوي وجمهوره، وتحديدًا فيما يتعلق بإصرار الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للفريق، على إبقاء اللاعب رياض بودبوز على مقاعد البدلاء، وعدم الدفع به إلا في الدقائق الأخيرة.

بودبوز نزل في الدقيقة 83 من عمر المباراة، ونجح في تحسين الشكل الفني للفريق، بجانب صناعته لفرصتين لزملائه، لم يتم استغلالهما لهز الشباك، وهو ما زاد من غضب الجمهور حول إصرار موسيماني على تهميشه.

وزعم البعض وجود خلافات بين اللاعب والمدرب، مطالبين إياه بكشف المستور حول هذه الأزمة وحلها من أجل مصلحة الفريق.

يذكر أن موسيماني قاد الراقي في أواخر سبتمبر الماضي، ليخوض معه أربع مباريات رسمية خلال هذه الفترة، فاز في اثنتين وتعادل في اثنتين.