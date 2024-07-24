الأهلي يفاجئ فرانك كيسييه بـ"قرار جديد" في مستقبله

تطور مفاجئ في مستقبل فرانك كيسييه مع الأهلي..

جهز مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي، مفاجأة من العيار الثقيل، لنجمه الإيفواري فرانك كيسييه، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم.

كيسييه البالغ من العمر 27 سنة، انضم إلى الأهلي في صيف 2023، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني؛ ولمدة 3 مواسم حتى 30 يونيو 2026.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي وليد سعيد، مساء اليوم الأربعاء، اقتراب الإدارة الأهلاوية من تمديد عقد كيسييه، على الرغم من تبقي عامين أخريين.

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سعيد كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "اقتربت إدارة شركة النادي الأهلي من الاتفاق مع فرانك كيسييه على تمديد عقده.. الرئيس باقي".

جدير بالذكر أن النجم الإيفواري سجل 10 أهداف وصنع 4 آخرين، خلال 33 مبارة رسمية مع النادي الأهلي، في الموسم الرياضي الماضي؛ والذي كان فيه أحد أفضل النجوم على الإطلاق.