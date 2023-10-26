الأهلي غادر للرياض .. الجهاز الطبي يحسم موقف كيسييه وماكسيمين من مواجهة الهلال

الأهلي يُواجه الهلال في قمة الجولة الـ11 من دوري روشن

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حسم الجهاز الطبي للنادي الأهلي موقف الجناح آلان سان ماكسيمين ونجم الوسط فرانك كيسييه من مواجهة الكلاسيكو أمام الهلال يوم غدٍ الجمعة.

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الثنائي الذي يُقدم أداءً مميزًا هذا الموسم مع الأهلي تعرض للإصابة خلال مواجهة الوحدة الأخيرة وقد غادر الملعب قبل نهاية اللقاء.

الإعلام والجمهور الأهلاوي تابع عن كثب تطور حالة اللاعبين الصحية خلال الأيام الأخيرة، وقد أكدت المصادر المتابعة حصول اللاعبين اليوم الخميس على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي للسفر ضمن البعثة إلى الرياض.

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بعثة الأهلي غادرت جدة باتجاه العاصمة استعدادًا لمواجهة الهلال مساء غدٍ وقد ضمت كيسييه وماكسيمين بالفعل، وذلك بعد تواجدهما في المران الجماعي اليوم بشكل طبيعي ودون مشاكل صحية.

يُشار إلى أن الأهلي هزم الوحدة 3-1 في آخر مباريات الدوري السعودي، ويتواجد الفريق رابعًا في جدول الترتيب بفارق 4 نقاط عن الهلال في الصدارة.

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