الأهلي يتحمل تكاليف الصفقة .. الكشف عن حقيقة عرض فيرمينيو على الزمالك المصري "بالمجان"!

مصير نجم ليفربول السابق غامض

كشفت تقارير صحفية، عن وجود اتصالات بين مجلس إدارة نادي الزمالك المصري ونظيره أهلي جدة السعودي بشأن الاتفاق على صيغة لانتقال النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو إلى القلعة البيضاء.

وكان أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، قد تحدث مقابلة على قناة النادي الأبيض، مشيرًا إلى أن ناديه دخل مفاوضات للحصول على خدمات لاعب كان زميلًا سابقًا للنجم المصري محمد صلاح ثمنه لا يقل عن 10 ملايين دولار، دون الكشف عن اسم فيرمينيو.

وتحدث الإعلامي المصري هاني عصام خلال برنامج "ملعب ON" على قناة "أون تايم سبورتس"، عن هذه الصفقة مؤكدًا أن الزمالك تواصل بالفعل مع مسؤولي النادي الأهلي السعودي من أجل الحصول على خدمات فيرمينيو على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضح أن الأهلي يريد رحيل فيرمينيو لمدة 6 أشهر (حتى نهاية الموسم الجاري) من أجل إفساح مكان في قائمته للتعاقد مع لاعب أجنبي آخر، وهناك اتصالات مع الزمالك لنقل المهاجم البرازيلي إلى الدوري المصري من خلال القلعة البيضاء.

وأشار عصام، إلى أن الزمالك لن يتحمل أي تكلفة مادية للصفقة، حيث ستتم بالمجان في إطار العلاقات الودية بين إداراتي الناديين، كما أن الأهلي سيتحمل راتب اللاعب البرازيلي خلال تلك الفترة بالكامل.

وختم بأن الصفقة لم تتم في الفترة الماضية لأن الأهلي لم يجد المحترف المناسب للتعاقد معه، بينما لا تزال الأمور قائمة والاتصالات مفتوحة بين الناديين، وحال وصول الأهلي إلى محترفه الجديد من الممكن أن ينتقل فيرمينيو إلى الزمالك.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري المصري حاليًا برصيد 14 نقطة، متقدمًا على وصيفه بيراميدز بفارق الأهداف، بعد مرور 7 أسابيع فقط من عمر المسابقة، بينما يتصدر مجموعته أيضًا في كأس الكونفيدرالية الأفريقية وبات قريبًا من بلوغ دور الثمانية.