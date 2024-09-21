4 بطولات في مسابقة واحدة .. الأهلي ينتظر العين وريال مدريد يظهر في نهائي كأس إنتركونتيننتال!

4 مراحل قبل الوصول إلى النهائي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم استضافة دولة قطر للمرحلة الحاسمة من بطولة إنتركونتيننتال 2024، في الفترة من 11 إلى 18 ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن تحل النسخة الافتتاحية من هذه البطولة محل الصورة القديمة من كأس العالم للأندية، حيث من المقرر أن يظهر الشكل الجديد من البطولة في يونيو 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وستتكون كأس إنتركونتيننتال من أربع جولات، ستقام الأولى منها في 22 سبتمبر، وسيتم تقسيم الجولة الثانية بين أكتوبر وديسمبر، بينما تقام المباراة الفاصلة التي تحدد أحد المتأهلين للنهائي بالإضافة للمباراة النهائية يومي 14 و18 ديسمبر على التوالي.

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وكانت قرعة المرحلة الأولى أوقعت أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا مع العين الإماراتي بطل آسيا، ويلعب الفائز منهما أمام الأهلي المصري في القاهرة بالمرحلة الثانية.

وبالنسبة للمرحلة الثالثة التي ستقام في قطر، ستكون بين بطل كوبا ليبرتادوريس 2024 مع باتشوكا بطل الكونكاكاف فيما يعرف بديربي الأمريكتين.

وتتكون المرحلة الرابعة التي ستقام في قطر أيضًا، بين الفائز من ديربي الأمريكتين مع المنتصر من المرحلة الثانية، وذلك لتحديد الطرف الذي سيلعب أمام ريال مدريد بطل أوروبا في المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر.

وقرر الفيفا إطلاق اسم "كأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادي" على المرحلتين الأولى والثانية، بينما تم تسمية المرحلة الثالثة بـ"ديربي الأمريكتين" والرابعة بـ"كأس التحدي"، وأخيرًا المباراة النهائية "كأس إنتركونتيننتال".

وأعلن الفيفا أن الجولة الأولى والمباراة الأولى من المرحلة الثانية، ستقام في بلدان الفرق المضيفة، على أن تستضيف قطر المباراة الثانية من الدور الثاني والمرحلة الفاصلة والنهائي.