"الأهلي راجع زيد المواجع" .. هل عودة الراقي تُرهب الاتحاد حقًا؟

الأهلي عاد مرة أخرى إلى مكانه الطبيعي دوري روشن للمحترفين

shahid

"الأهلي راجع .. زيد المواجع" تلك الكلمات التي أطلقتها جماهير الهلال، بعد الفوز على الاتحاد في كلاسيكو نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، في إشارة إلى اقتراب عودة الراقي مجددًا إلى دوري روشن للمحترفين، فهل عودته تُرهب العميد حقًا؟

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والآن ها قد عاد الأهلي مرة أخرى إلى دوري روشن، وسيعود معه ديربي جدة الذي افتقدناه الموسم الحالي، وهي المباريات التي ينتظرها الجميع من أجل الاستمتاع بها.

وأطلقت جماهير الهلال تلك الأهزوجة، في إشارة إلى أن وجود الأهلي دائمًا ما يُزعج جاره الاتحاد، بل يتفوق عليه في الكثير من الأحيان.

ونناقش سويًا، هل بالفعل عودة الأهلي ستسبب رهبة للاتحاد؟

من يتفوق تاريخيًا الاتحاد أم الأهلي؟

واجه الاتحاد نظيره الهلال في 203 مباريات ، حقق العميد الفوز في 70 مقابل 69 مباراة لمصلحة الراقي، وانتهت 64 مباراة بالتعادل بين الفريقين.

ونجد هنا الكفة متساوية بين الاتحاد والأهلي، بل التفوق طفيف لمصلحة العميد في تاريخ المواجهات بينهما، فهناك ندية قوية في المواجهات بين الفريقين.

وهذا ما ينفي أن العميد يهاب عودة الراقي، بل يُرحب بها مثلما يُرحب أيضًا الأهلي بتلك المواجهات، لأن الفريقين وجمهورهما يستمتعان بها بكل تأكيد.

كم بطولة خطفها الأهلي من الاتحاد؟

جمعت 12 مباراة نهائية من قبل بين قطبي جدة الاتحاد والأهلي، فاز النمور في 7 مواجهات، بينما انتصرت قلعة الكؤوس في 5 لقاءات بينهم.

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وفي هذا الأمر يتفوق أيضًا الاتحاد، ولكن التفوق طفيف ومن الممكن أن تتعادل الكفة بين الفريقين، أن حتى يتمكن الأهلي من قلب الطاولة على العميد في السنوات المقبلة.

كل الأمور تؤكد على أن الكفة شبه متساوية، وقد تميل ناحية نادي الاتحاد، ولذلك فإن النمور لا يهابون عودة الراقي، ولا يهاب الأخير أيضًا مواجهة العميد.

Shahid