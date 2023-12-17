أبواب السعودية مفتوحة.. مورينيو يلمح بانتهاء رحلته مع روما: ليس قراري!

جوزيه مورينيو يتحدث عن مستقبله من جديد

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ألمح جوزيه مورينيو، المدير الفني لروما الإيطالي، إلى إمكانية انتهاء رحلته مع الفريق العاصمي، بنهاية الموسم الجاري.

وقال مورينيو، في تصريح نشره الصحفي فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات في أوروبا، عبر حسابه على منصة X: "أريد الاستمرار في روما (بعد انتهاء عقدي في الصيف المقبل)، لكننا بحاجة إلى التحقق من قيود اللعب المالي النظيف لتحديد الخطط".

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وختم: "بالنسبة لي سيكون الانفصال صعبًا.. لكن إذا حدث ذلك فلن يكون (الرحيل) بقراري أبدًا".

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ويرتبط مورينيو البالغ من العمر 60 سنة، بالانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، مع أنباء عن رغبة الهلال والأهلي، في التعاقد معه بشكل رسمي.

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ومع النتائج المبهرة التي يقدمها البرتغالي جورج جيسوس مع الهلال، يبدو أن الأهلي هو الأقرب لخطف مورينيو، إذا انتقل إلى السعودية، وصحت الأنباء الأخيرة المتداولة بشأنه.

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