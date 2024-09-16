بعد فوز الأهلي .. لاعب برسبوليس يهين الجماهير السعودية في مدرجات عبدالله الفيصل!

الأهلي انتصر وخرج بالأهم من المباراة..

لم يتحمل أحد لاعبي برسبوليس الإيراني الهزيمة على أراضي استاد مدينة الأمير عبدالله الرياضية، واتجه للتقليل من جماهير الأهلي السعودي بل وإهانتهم بطريقة مستفزة.

الراقي خطف أول ثلاث نقاط في افتتاح مشواره بدوري أبطال النخبة الآسيوية، بالفوز بهدف نظيف، سجله الإيفواري فرانك كيسييه في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول.

وأثناء خروج أحد لاعبي الضيوف من أرض الملعب وأمام احتفالات الأهلاويين في المدرجات بالفوز الثمين، قرر الأول تعكير صفوهم..

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لاعب برسبوليس قام بالإشارة إلى حذائه أكثر من مرة أمام الجماهير السعودية، في إهانة واضحة لهم، لكن لم يتضح من الفيديوهات المنتشرة ما إذا كانوا قد هتفوا بأي هتافات أغضبته أم لا.

في الإطار نفسه، توعد لاعب آخر من الفريق الإيراني الجماهير الأهلاوية بالرد عليهم في مباراة الإياب، على الرغم من أنه في النظام الجديد للبطولة الآسيوية، لا يوجد مباريات إياب بين أي فريقين في مرحلة الدوري!

يذكر أن الأهلي يحتل حاليًا المركز الثاني في مجموعة الغرب بالبطولة القارية برصيد ثلاث نقاط، متأخرًا بفارق الأهداف عن الاستقلال الإيراني؛ صاحب نفس الرصيد.

ومن المقرر أن يلتقي الراقي في الجولة المقبلة بالوصل الإماراتي، في 30 من سبتمبر الجاري، على استاد زعبيل.